Кубанцы потеряли почти 970 млн рублей из-за кибермошенников с начала года

Жители Краснодарского края отдали кибермошенникам около 970 млн руб. за два месяца 2025 года. Об этом заявил начальник управления уголовного розыска краевого главка Александр Бондарев на пресс-конференции, сообщил ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, в январе—феврале в регионе зарегистрировали 2,6 тыс. ITT-преступление. В 244 случаях ущерб составил более 1 млн руб. Правоохранители возбудили 530 уголовных дел, установили 131 подозреваемого и раскрыли 62 преступления прошлых лет.

На пресс-конференции представители Центробанка рассказали о методах защиты сбережений, а приглашенный психолог дал рекомендации, как распознать мошенников и противостоять их уловкам.

Нурий Бзасежев