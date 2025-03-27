«Каждый сам влияет на свою повестку»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как точечная настройка аккаунта может избавить пользователя от лишней информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Несколько минут могут изменить привычки и подарить время. Все чаще приходится задумываться об информационной гигиене — слишком много вокруг отнимающего энергию информационного шума. Хотя мало у кого в календаре запланирована не встреча или тренировка, а время на анализ настроек соцсетей.

Мне попался пост основателя диджитал-агентства и аналитической платформы Всеволода Устинова, он сейчас развивает бизнес в Калифорнии. Так вот, предприниматель рассказал, что больше не мог читать Twitter — ныне X. Лента превратилась в поток непредсказуемостей в стиле TikTok, там смешались breaking news, политика, котики, видео полицейских погонь и всякий спам. Всеволод решил навести порядок и получил выстроенную ленту с 20-30 точечными публикациями в день.

Во-первых, он отключил функцию рекомендованного. Соцсети при регистрации автоматически считают, что пользователю стоит рекомендовать все три сотни категорий интересов, если не задано иное. Затем в настройках, что меня удивило, он выбрал опцию сокрытия постов по ключевым словам, например, «срочная новость», «только сейчас», и основные тезисы политических скандалов. После этого приложение было удалено с телефона и осталось только на компьютере, что резко сократило время бездумного скроллинга. Ну и, имея нужные скиллы, бизнесмен персонализировал X. Добавил расширение, чтобы при каждом лайке появлялся вопрос: а мы точно хотим, чтобы таких постов было больше? Если нет, импульсивный лайк удаляется. Второе расширение замедляет соцсеть после 75 просмотренных постов. Сначала на одну секунду, потом на две и так далее.

Самое важное здесь, по-моему, — внимание к настройкам аккаунтов. А когда обнаруживаешь, что пытаешься подписаться на 501-й канал в Telegram, думаешь: а так ли это все полезно и нужно? Каждый сам влияет на свою повестку, хотя в школе нас этому не учили. Доходит до смешного: в моем присутствии профессионал международного уровня в своем деле, специалист в IT, злился на раздражительные звуковые уведомления мессенджера, вместо того чтобы их отключить или заменить на другой сигнал. Пока мы не готовы уйти жить в лес, можно хотя бы упростить себе жизнь в собственном смартфоне.

Яна Лубнина