Власти рассматривают возможность создания фуникулеров на Черниговской набережной

В правительстве Нижегородской области рассматривают возможность создания двух фуникулеров или эскалаторов на склоне в районе Черниговской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал заместитель губернатора Сергей Морозов на пресс-конференции 24 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По его словам, такая задача поступила от губернатора. Подъемники необходимы для связанности набережной с верхней частью склона, где развивают территорию Започаинья, чтобы туристам не приходилось обходить по нескольку километров.

В случае реализации проекта фуникулеры станут вторым и третьим в Нижнем Новгороде. Первый воссоздали в нижегородском кремле за 1,8 млрд руб.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», на Черниговской набережной запланировано благоустройство, а также строительство жилого квартала в рамках комплексного развития территории (КРТ) девелопером Glorax.

Ирина Швецова