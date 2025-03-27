Джон Торторелла уволен с поста главного тренера «Филадельфия Флайерс»

Главный тренер клуба «Филадельфия Флайерс» Джон Торторелла отправлен в отставку, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Временно исполнять обязанности главного тренера будет его ассистент Брэд Шоу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matt Freed, File / AP Фото: Matt Freed, File / AP

«Сегодня я принял очень непростое решение освободить Джона от должности нашего главного тренера. Джон сыграл важную роль в нашем процессе перестройки. Он установил стандарты игры и заново определил, что значит быть игроком "Филадельфии". Его страсть на тренерском мостике была столь же велика, как и его участие в жизни нашего сообщества»,— заявил генеральный менеджер «Филадельфии» Дэнни Бриер.

В текущем сезоне «Филадельфия» занимает последнее место в Столичном дивизионе, предпоследнее — в Восточной конференции и пятое с конца — в сводной таблице НХЛ. На счету команды 65 очков после 73 игр, она проиграла 11 из 12 последних матчей.

Торторелла возглавлял «Филадельфию» с сезона-2022/2023. Под его руководством команда ни разу не участвовала в розыгрыше Кубка Стэнли. В прошлом сезоне «Филадельфия» завершила регулярный чемпионат на 11-м месте Восточной конференции с 87 очками в 82 играх.

Джону Торторелле 66 лет. Ранее он возглавлял клубы «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бей Лайтнинг», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетс». Под его руководством «Тампа» выигрывала Кубок Стэнли в сезоне-2003/2004. Дважды Торторелла признавался лучшим тренером НХЛ (2004, 2017).

Таисия Орлова