Участники формата «Рамштайн» обсудят военную помощь Украине 11 апреля

Следующее заседание контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» пройдет 11 апреля. Об этом сегодня, 27 марта, на полях саммита по Украине в Париже заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Заседание пройдет под председательством министра обороны Британии Джона Хили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

«Здесь, в Париже, мы условились о том, что должны пойти дальше, чтобы поддержать мирный процесс, поддержать Украину и усилить давление на Россию, принуждая ее к серьезному подходу (к мирным переговорам.— "Ъ")»,— сказал британский премьер (цитата по ТАСС).

Пояснив, что прежде всего это означает усиление военного давления, господин Стармер анонсировал очередное заседание в формате «Рамштайн». По его словам, оно пройдет 11 апреля под председательством министра обороны Британии Джона Хили. На встрече союзники будут «добиваться выделения дополнительной военной помощи», сообщил он.

Последнее заседание в формате «Рамштайн» прошло 12 февраля в Брюсселе. На нем впервые в истории вместо Вашингтона председательствовал Лондон. Председательство было передано Великобритании по инициативе президента США Дональда Трампа. По итогам переговоров союзники Киева выделили €1,5 млрд на военную поддержку страны.

Подробнее об итогах заседания контактной группы по обороне Украины — в материале «Ъ» «"Рамштайн" меняет припев».

Анастасия Домбицкая