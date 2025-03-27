Количество погибших в аварии под Арзамасом выросло до трех

Число погибших в ДТП под Арзамасом увеличилось до трех, сообщил главный редактор медицинского ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Кроме 21-летнего водителя Mazda и его 22-летнего пассажира скончался 22-летний водитель Chevrolet, он умер в больнице утром 27 марта.

Как писал «Ъ-Приволжье», авария произошла ночью 26 марта трассе Р-158 «Нижний Новгород — Арзамас — Саратов». Водитель Chevrolet не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Mazda. Водитель Mazda скончался на месте, один из его пассажиров умер в больнице в тот же день. Было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

Для спасения пострадавших нижегородский минздрав задействовал службу санавиации, рассказал Алексей Никонов. В арзамасскую больницу доставили опытного нейрохирурга и травматолога областной больницы имени Семашко. Интенсивное лечение получают еще трое пострадавших.

Елена Ковалева