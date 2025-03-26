Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП под Арзамасом

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с двумя погибшими и шестью пострадавшими, которое случилось под Арзамасом ночью 26 марта. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла около трех часов ночи на 110 км трассы Р-158 «Нижний Новгород — Арзамас — Саратов». 22-летний водитель Chevrolet не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Mazda.

Погиб 21-летний водитель Mazda и 22-летний пассажир этой же машины. Ранения получили водитель Chevrolet, три пассажира этого автомобиля и два пассажира Mazda.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек»). Виновнику ДТП может грозить до семи лет лишения свободы.

Елена Ковалева