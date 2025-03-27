Прикамский Фонд креативных индустрий зарегистрировали как юрлицо

В Перми зарегистрирован краевой Фонд креативных индустрий. Согласно данным, внесенным в ЕГРЮЛ 26 марта, Фонд ведет деятельность общественных организаций, организует конференции и выставки, а также предоставляет выставочные и ярмарочные услуги. Учредителем выступает минэкономразвития Прикамья. Директором учреждения является Яна Никитина, которая также числится руководителем пермского Фонда развития предпринимательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Никитина

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Яна Никитина

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В феврале «Ъ-Прикамье» сообщал, что создаваемый Фонд креативных индустрий станет осуществлять комплекс мер по развитию креативной экономики и внедрять в регионе механизмы для функционирования творческих направлений. Штатная численность организации составит пять сотрудников. Деятельность нового учреждения будет финансироваться из бюджета края и внебюджетных источников. Задача специалистов фонда — «упаковывать» идеи в конкретные мероприятия для развития креативного сектора. В число креативных индустрий входят разработка программного обеспечения и видеоигр, создание кино- и анимационных фильмов, индустрия моды, дизайн, в том числе технический, художественные народные промыслы, индустрия мероприятий.

На функционирование Фонда, согласно пояснительной записке к поправкам в бюджет, в 2025 году направят 3,8 млн руб., в 2026-м — 5,1 млн руб., в 2027 году — 2,1 млн руб. Средства предлагается выделить за счет перераспределения средств, направленных в качестве субсидии НО «Пермский фонд развития предпринимательства», а также физлицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»