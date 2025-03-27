Следственное управление СК России по Республике Татарстан завершило расследование уголовного дела против 36-летнего главного инженера газовой компании ООО «СпектрГаз». Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане газовика обвиняют в гибели людей из-за незаконного подключения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане газовика обвиняют в гибели людей из-за незаконного подключения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале 2024 года обвиняемый незаконно подключил газ к жилому дому в Елабуге. В результате произошел пожар, в котором погибли три человека, включая двух детей. Еще один человек получил легкие травмы.

Инженер свою вину не признал.

Все собранные доказательства переданы в суд для рассмотрения дела.

Артём Дергунов