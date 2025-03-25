Петербуржца задержали по подозрению в поддержке терроризма

По подозрению в публичном оправдании и пропаганде терроризма задержали жителя Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, сообщили в ГСУ СКР по Петербургу.

Сотрудники ведомства установили, в прошлом месяце он в открытой группе одной из соцсетей оставил комментарий, оправдывающий и пропагандирующий незаконную деятельность. Преступление было выявлено и пресечено специалистами регионального Управления ФСБ России.

По месту проживания петербуржца прошел обыск, его задержали. Далее ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что публициста и советского диссидента Александра Скобова (признан Минюстом РФ иностранным агентом) приговорили к 16 годам за оправдание терроризма.

Татьяна Титаева