Арестован начальник отдела ГАИ Удмуртии по обвинению во взяточничестве

Начальника отделения регистрации автомототранспортных средств в МРЭО Госавтоинспекции Удмуртии арестовали по подозрению в систематическом получении взяток, сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что капитан полиции получил 200 тыс. руб. за регистрацию транспортных средств с уничтоженными или поврежденными идентификационными номерами и внесение изменений в регистрационные данные.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Фигурант задержан и помещен в изолятор временного содержания. Максимальное наказание за данное преступление — до 12 лет лишения свободы и штраф до шестидесятикратной суммы взятки.

В пресс-службе регионального МВД добавили, что началась служебная проверка. Если вину сотрудника подтвердят, то он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание по закону, а руководителей привлекут к «строгой дисциплинарной ответственности».