В Самарской области двое пенсионеров и ребенок погибли на пожаре в доме

Пожар произошел в частном доме в Самарской области. Сообщение о происшествии на улице Победы, 33, в селе Камышла Камышлинского района поступило на пульт оперативных служб днем в четверг, 27 марта. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

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«В результате пожара погибли три человека, в том числе один ребенок: 70-летние мужчина и женщина и десятилетний мальчик»,— говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 16:30 (MSK+1) на площади 50 кв. м. Огонь тушили 31 специалист и 12 единиц техники. Устанавливаются причина происшествия.

Георгий Портнов