Утренний пожар в квартире в Красносельском районе привел к смерти петербуржца

В результате квартирного пожара в Красносельском районе скончался житель Санкт-Петербурга. С огнем боролись 15 спасателей, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Вызов по происшествию поступил на дежурный пульт в 7:07. Возгорание произошло на кухне в однокомнатной квартире дома 14 в Хвойном поселке. Площадь пожара составила четыре кв. м.

На ликвидацию огня у специалистов ушло полчаса. Сперва стало известно, что в результате пожара пострадал петербуржец, позже он скончался.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербурженка погибла при пожаре в квартире на Новоизмайловском проспекте.

Татьяна Титаева