В России появится единый реестр нуждающихся в жилье россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что сегодня, 27 марта, правительство рассмотрит законопроект о создании реестра нуждающихся в жилье граждан. По его словам, в базе данных в том числе будет собрана информация о субсидиях и социальных выплатах на приобретение или строительство квартир и домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Мишустин пояснил, что сейчас данные о категориях граждан, имеющих права на улучшение жилищных условиях, содержатся в разных информационных системах — федеральных, региональных или муниципальных. Решение о предоставлении жилья принимается теми, в чьей собственности находится здание. Кроме того, регионы могут устанавливать свои меры поддержки людей.

Создание общей базы данных, как полагает премьер-министр, ускорит процесс выдачи жилья нуждающимся и позволит своевременно отслеживать деятельность регионов по помощи таким гражданам.

25 марта о планах властей создать общий реестр со ссылкой на источники писали «Ведомости». По данным издания, в реестр предлагается вносить сведения о нуждающихся в жилье, членах их семей и основании для постановки на учет, информацию о поданных заявлениях и снятии с учета. Оператор Единой информационной системы жилищного строительства будет обязан предоставлять доступ к реестру органам госвласти и местного самоуправления.

Полина Мотызлевская