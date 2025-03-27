В Азовском море вылов креветок достиг исторического максимума

Вылов креветок в Азовском море уже третий год бьет исторические рекорды и составляет 400 тонн, сообщил замруководителя «АзНИИРХ» Владимир Белоусов изданию 161.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Рост солёности Азовского моря, в том числе Таганрогского залива, уже привёл к смене основных видов промысла. Если запасы полупроходных видов снижаются, то условия для воспроизводства видов, лучше переносящих высокую солёность, наоборот становятся лучше»,— пояснил ученый.

По его словам, так же наблюдается устойчивое увеличение объема вылова камбалы-калкана. Ежегодно добывается около 500 тонн этого вида. Одновременно снижаются вылов леща, судака, тарани.

Он добавил, что в 2025 году соленость Азовского моря составила 14-15 промилле, Таганрогского залива — 9-10 промилле. Быстрый рост этого показателя наблюдается с 2009 года и связан со снижением пресного стока из реки Дон.

Валентина Любашенко