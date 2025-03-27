Нового главу самарского дептранса нашли в Москве

Сергей Маркин уволился с должности руководителя департамента транспорта Самары по своему желанию. Пост занял Владимир Чичев. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Владимир Чичев окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Он работал на руководящих постах в разных предприятиях и организациях ЖКХ и пассажирского транспорта Москвы и Московской области.

В частности, с июня 2022-го по январь 2024 года Владимир Чичев занимал пост замглавы города Дзержинского в Московской области и отвечал за работу общественного транспорта. Перед переездом в Самару чиновник был директором межрайонного автотранспортного предприятия №3 города Домодедово Московской области (филиал АО «Мострансавто»).

Георгий Портнов