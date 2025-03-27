Обвиняемый в убийстве таксистки в Коркино останется в СИЗО до приговора

В Челябинском областном суде 17-летнему цыгану, обвиняемому в убийстве таксистки Елены Сарафановой из Коркино, продлили меру пресечения в виде заключения под стражу на все время рассмотрения дела. Информацию подтвердили в Коркинском городском суде.

Решение о продлении меры пресечения принималось судьей Коркинского суда в Челябинском областном суде. На данный момент дата первого заседания по делу не назначена.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте 2025 года центральный аппарат СКР закончил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего цыгана из Коркино. Обвиняемому, помимо убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), вменяют угон автомобиля (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Следствие установило, что местный житель 23 октября прошлого года в ходе поездки в такси напал на водителя — Елену Сарафанову (Манжосову). Он пять раз ударил ее ножом в грудь, вытащил тело из автомобиля и оставил на дороге. Угнав машину, он проехал примерно 500 м, бросил транспортное средство и скрылся.

Тело матери двоих детей нашли на следующий день. Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и вечером задержало 17-летнего горожанина. В социальных сетях к тому времени распространилась информация, что к преступлению причастны два представителя цыганской общины, что спровоцировало массовые погромы в местах проживания этнической группы. Участники волнений переворачивали машины, били окна, подожгли несколько зданий. Въезды в город перекрыли. В результате стрельбы хозяина одного из домов двоих пострадавших 29 и 37 лет доставили в больницу и оказали необходимую помощь. 58-летнего стрелка, оказавшегося, по данным СМИ, цыганским бароном, задержали и возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным областного правительства, в погромах участвовали около 150 горожан. Дело Елены Сарафановой передали в центральный аппарат СК.

25 октября подозреваемых в убийстве и покушении на убийство отправили в СИЗО, начальника городской полиции Владимира Дякина отстранили от обязанностей. По всему региону по поручению губернатора Алексея Текслера началась «социализация цыган», а правоохранительные органы начали проверки соблюдения законов представителями этнической народности. 30 октября глава Коркино Наталья Лощинина подала в отставку, взяв на себя ответственность за случившееся.

Виталина Ярховска