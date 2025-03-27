В Самаре на выходные закроют проезд по улице Мичурина

Движение транспорта на улице Мичурина в Самаре будет перекрыто с 23:00 28 марта до 23:00 (MSK+1) 30 марта. Речь идет об участке дороги между улицами Осипенко и Челюскинцев. Об этом сообщает «РКС-Самара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ограничение движения будет связано с ремонтом водопровода диаметром 900 мм. Ресурсоснабжающая организация призывает автомобилистов заранее планировать пути объезда. Схема движения общественного транспорта на этом участке изменится.

Георгий Портнов