Ростовской области не хватает 1,5 тысяч камер дорожного контроля

В Ростовской области планируют установить 20 новых комплексов фотовидеофиксации в 2025 году, однако это в 60 раз меньше от необходимого объема. В прошлом году было установлено 20 камер, из которых 10 имеют модернизированный функционал для работы как в стационарном, так и в передвижном режимах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника донского управления Госавтоинспекции ГУ МВД Олега Богуна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На данный момент в регионе работают 355 камер: 225 стационарных, 113 передвижных и 17 мобильных. Врио губернатора Юрий Слюсарь ранее критиковал работу системы фотовидеофиксации и заявил о необходимости установки в несколько раз больше камер для эффективного контроля за соблюдением правил дорожного движения. По его оценке, региону требуется не менее 1500 камер.

В Ростове также ощущается нехватка камер видеонаблюдения в рамках системы «Безопасный город». Начальник штаба управления МВД по Ростову Кирилл Денисенко сообщил, что необходимо установить еще 159 дополнительных камер и модернизировать 111 аналоговых камер на цифровые. В настоящее время система «Безопасный город» в Ростове имеет доступ к 1370 камерам видеонаблюдения, изображение с которых напрямую передается полицейским.

Николай Аксенов