ГАИ отмечает снижение на 35% смертности от автоаварий на Дону

По итогам первых месяцев текущего года в Ростовской области отмечается снижение числа аварий на 20%, а смертности на дорогах - на 35%. Об этом сообщил начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД по региону Олег Богун на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По его словам, наиболее распространенными видами дорожно-транспортных происшествий являются столкновения, съезды с дороги и наезды на пешеходов. Причины аварий – превышение скорости, выезды на встречную полосу, несоблюдение дистанции и нарушение ПДД пешеходами.

Более всего погибших в автоавариях, случившихся на дорогах регионального и районного значения, отметил Олег Богун.

Сергей Иванов