Пассажир из Уфы отсудил у «Яндекс.Такси» 400 тысяч рублей за увечья в ДТП

Калининский райсуд Уфы обязал ООО «Яндекс.Такси» выплатить пострадавшему в ДТП уфимцу 400 тыс. руб. компенсации морального вреда, указано в опубликованном на сайте суда решении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, во время поездки такси, в котором находился истец, попало в ДТП: водитель врезался в стоящий на светофоре автомобиль. В результате пассажир получил закрытый перелом плечевой кости со смещением и ушиб правой голени. Нравственные страдания он оценил в 500 тыс. руб.

Уменьшая сумму компенсации, суд исходил из требований «разумности и справедливости», а также степени нравственных и физических страданий истца.

Уголовное дело в отношении водителя «Яндекс.Такси», который обвинялся в нарушении ПДД, было прекращено тем же судом из-за примирения сторон.

Венера Хисамова