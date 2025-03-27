В Воронеже капремонтом дома, где останавливалась Ахматова, займется «Спецстрой»

Контракт на капитальный ремонт здания БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая поликлиника № 1» на улице 20-летия ВЛКСМ, 59 получило местное ООО «Спецстрой». Это следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок. Компания была единственным участником конкурса, она не стала снижать начальную цену контракта в 49,7 млн руб.

Открытый конкурс в электронной форме проходил с 7 по 26 марта. По условиям государственного контракта, подрядчик обязуется выполнить работы до 15 декабря 2025 года.

Как рассказали в облправительстве, в этом доме в 1936 году останавливалась поэтесса Анна Ахматова, навещавшая в Воронеже ссыльного поэта Осипа Мандельштама.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Спецстрой» было зарегистрировано в Воронеже в декабре 2009 года для строительства жилых и нежилых помещений. Уставный капитал — 10 тыс. руб. У компании два директора: Дмитрий Ковбаса и Сергей Загоруля, который является бенефициаром общества. Господин Загоруля также владеет 50% местного ООО СЗ «Прайм групп», еще 50% у бывшего депутата Воронежской облдумы Петра Михина. 2023 год «Спецстрой» отработал с выручкой 1,3 млрд руб. и чистой прибылью 154 млн руб.

Согласно порталу госзакупок, в мае 2021 года уже проводился электронный аукцион на право проведения капремонта здания, в котором останавливалась госпожа Ахматова. Единственным участником торгов стало местное ООО «Вэлф-Строй» Дениса Коваля, которое подтвердило начальную цену контракта в 28,1 млн руб. В ноябре 2021 года он был расторгнут «по соглашению сторон». Причина не раскрывалась, однако из материалов дополнительного соглашения к контракту следовало, что на момент его расторжения подрядчик выполнил работы на 25,2 млн руб.

Ульяна Ларионова