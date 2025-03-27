Сергею Вахрукову присвоят почетный знак «За заслуги перед Рыбинском»

Начальнику управления администрации президента по вопросам национальной морской политики, экс-губернатору Ярославской области Сергею Вахрукову присвоят почетный знак «За заслуги перед городом Рыбинском». Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

Наградить господина Вахрукова попросили главу города рыбинские депутаты. Господин Рудаков эту идею поддержал, отметив вклад Сергея Вахрукова в развитие Рыбинска.

«Сергей Алексеевич всегда очень многое делал для родного города – и будучи заместителем Секретаря Совета безопасности, и сегодня, занимая должность начальника управления администрации президента по вопросам национальной морской политики. Его помощь в реализации проекта строительства кампуса неоценима»,— написал господин Рудаков и добавил, что почетный знак — это «подтверждение благодарности земляку».

Сергей Вахруков — уроженец Рыбинска, в 1996-2000 годах был председателем Государственой думы Ярославской области, в 2007-2012 годах — губернатором Ярославской области. С 2013 года работал в Совете безопасности. В 2024 году назначен начальником управления по вопросам национальной морской политики администрации президента России.

Алла Чижова