Глава Веселовского района Роман Криворотов ушел в отставку
Глава Веселовского района Ростовской области Роман Криворотов уволился. О завершении деятельности на посту главы районной администрации господин Криворотов написал в своем телеграм-канале. В прощальном сообщении он поблагодарил жителей за поддержку и отметил, что его деятельность была наполнена вызовами и достижениями.
Фото: Роман Криворотов / t.me
Роман Криворотов рассказал о работе администрации района, подчеркнув необходимость дальнейших усилий для улучшения жизни местных жителей. Он заявил, что уходит с чувством выполненного долга и верой в процветание Веселовского района.
«Я ухожу с чувством выполненного долга и надеждой на дальнейшее процветание Веселовского района. Верю, что ваша любовь к родной земле и стремление к лучшему станут залогом новых побед»,— написал он.
Причины отставки Роман Криворотов не уточнил.