Глава Веселовского района Роман Криворотов ушел в отставку

Глава Веселовского района Ростовской области Роман Криворотов уволился. О завершении деятельности на посту главы районной администрации господин Криворотов написал в своем телеграм-канале. В прощальном сообщении он поблагодарил жителей за поддержку и отметил, что его деятельность была наполнена вызовами и достижениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Криворотов / t.me Фото: Роман Криворотов / t.me

Роман Криворотов рассказал о работе администрации района, подчеркнув необходимость дальнейших усилий для улучшения жизни местных жителей. Он заявил, что уходит с чувством выполненного долга и верой в процветание Веселовского района.

«Я ухожу с чувством выполненного долга и надеждой на дальнейшее процветание Веселовского района. Верю, что ваша любовь к родной земле и стремление к лучшему станут залогом новых побед»,— написал он.

Причины отставки Роман Криворотов не уточнил.

Тат Гаспарян