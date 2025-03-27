Причиной пожара в квартире в Невинномысске могла стать ссора между супругами

В Невинномысске вечером 24 марта в квартире пятиэтажки вспыхнул пожар, вызванный ссорой между супругами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю

«Прибывшие на место специалисты МЧС Ставрополья эвакуировали 9 человек и ликвидировали возгорание на площади 10 кв. м. К счастью, никто не пострадал»,— рассказали в ведомстве.

На место происшествия прибыло 17 человек и 5 единиц техники. Пожарные быстро ликвидировали возгорание, предварительно установив, что причиной стало намеренный поджег.

Дознаватели продолжают расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Николай Аксенов