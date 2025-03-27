Олег Шишковский стал главой департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара

Олег Шишковский, ранее занимавший должность первого заместителя, утвержден директором департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Назначенный руководитель получил профильное образование, окончив в 2003 году Кубанский государственный технологический университет по специальности «Городской кадастр». Позднее, в 2006 году, Олег Шишковский получил юридическое образование в Российском государственном социальном университете.

С 2022 года чиновник трудился в должности первого заместителя директора департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на должность начальника управления муниципального контроля Краснодара депутаты Гордумы согласовали кандидатуру Максима Рубанова.

Анна Гречко