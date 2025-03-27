Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Максим Рубанов назначен главой управления муниципального контроля Краснодара

На должность начальника управления муниципального контроля Краснодара депутаты Гордумы согласовали кандидатуру Максима Рубанова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Максим Рубанов родился в поселке Октябрьском Красноармейского района. Окончил Кубанский государственный аграрный университет и Адыгейский государственный университет по специальностям «земельный кадастр» и «юриспруденция». Он начал свою карьеру в отделе строительства, промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноармейского района. После перешел на работу в коммерческие структуры.

С 2011 года Максим Рубанов работает в администрации Краснодара в управлении муниципального контроля. Ранее занимал должность первого заместителя начальника этого управления.

Алина Зорина

Новости компаний Все