Максим Рубанов назначен главой управления муниципального контроля Краснодара

На должность начальника управления муниципального контроля Краснодара депутаты Гордумы согласовали кандидатуру Максима Рубанова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Максим Рубанов родился в поселке Октябрьском Красноармейского района. Окончил Кубанский государственный аграрный университет и Адыгейский государственный университет по специальностям «земельный кадастр» и «юриспруденция». Он начал свою карьеру в отделе строительства, промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноармейского района. После перешел на работу в коммерческие структуры.

С 2011 года Максим Рубанов работает в администрации Краснодара в управлении муниципального контроля. Ранее занимал должность первого заместителя начальника этого управления.

Алина Зорина