Бастрыкин потребовал доклад по делу о нарушении прав инвалида в поселке Целина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК по Ростовской области Аслана Хуаде доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав инвалида в поселке Целина, Ростовская область. Это решение принято после обращения местного жителя, который выразил недовольство ходом расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инвалид сообщил, что его дом, построенный в 1960 году, пострадал от подтопления и пришел в аварийное состояние в марте 2005 года. Несмотря на признание дома аварийным, заявителю до сих пор не предоставили альтернативное жилье.

Уголовное дело уже расследуется в СУ СК России по Ростовской области, но Бастрыкин потребовал от Аслана Хуаде предоставить информацию о ходе следствия и итогах дела с учетом доводов из обращения. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Тат Гаспарян