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Адаптацию аудита исламских финансов в России обсудят на KazanForum

В рамках экономического форума KazanForum в столице Татарстана обсудят вопрос адаптации стандартов аудита финансов исламских стран для России. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета мероприятия.

Конференцию на эту тему проведет Исламский банк развития, который находится в Бахрейне.

«Сегодня нам нужно понять, как они с учетом действующего законодательства могут найти свое применение в России, как нам проводить адаптацию», — отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Конференция AAOIFI «Исламские финансы и инвестиции: содействие устойчивому развитию и глобальному партнерству» в России пройдет впервые.

Дарья Сайфиева

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