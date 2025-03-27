Адаптацию аудита исламских финансов в России обсудят на KazanForum

В рамках экономического форума KazanForum в столице Татарстана обсудят вопрос адаптации стандартов аудита финансов исламских стран для России. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета мероприятия.

Конференцию на эту тему проведет Исламский банк развития, который находится в Бахрейне.

«Сегодня нам нужно понять, как они с учетом действующего законодательства могут найти свое применение в России, как нам проводить адаптацию», — отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Конференция AAOIFI «Исламские финансы и инвестиции: содействие устойчивому развитию и глобальному партнерству» в России пройдет впервые.

Дарья Сайфиева