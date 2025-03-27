В Ростовской области врачи спасли лицо ребенку, искусанного собакой
Врачи Ростовской областной детской клинической больницы успешно завершили лечение девочки, которую чуть не загрызла собака. Хирурги провели операцию по восстановлению поврежденных тканей лица и головы, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на главного внештатного детского челюстно-лицевого хирурга Минздрава РО Сергея Карнута.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Травмы были настолько серьезными, что врачам пришлось прибегнуть к помощи челюстно-лицевых специалистов города.
«На лице ребенка мы насчитали 7 укусов. Сильнее всего пострадали щека и губы. К счастью, мышцы были не задеты. Мы ушили раны и восстановили анатомические функции. Операция прошла хорошо, и уже на седьмые сутки девочку выписали домой»,— рассказал заведующий хирургическим отделением № 2 ГБУ РО «ОДКБ» Сергей Карнута.
Сейчас ребенок проходит этап реабилитации дома. Медики продолжают наблюдать за пациенткой.