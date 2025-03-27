В Ростове разбойник-убийца получил 16 с половиной лет строгого режима

Ростовский областной суд вынес приговор 35-летнему жителю Таганрога, которого обвиняли в убийстве и разбое (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый и его соучастник (он был осужден ранее) под надуманным предлогом пригласили своего знакомого в безлюдное место на окраине Таганрога. Сообщники знали, что у потерпевшего имеется крупная сумма денег и новый автомобиль. Желая завладеть его имуществом, злоумышленники забили его до смерти кусками кирпича и бетона.

В ходе судебного процесса коллегия присяжных заседателей признала версию обвинения доказанной.

В итоге суд приговорил подсудимого (его имя прокуратура не называет) к 16 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Сергей Иванов