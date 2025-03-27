Умер бывший главврач «Переславской ЦРБ»

Скончался бывший главный врач ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» Михаил Князюк. Об этом сообщили в администрации Переславля-Залесского.

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Михаил Князюк возглавлял больницу с 1986 по 2007 год. С 1994 по 2008 год избирался депутатом Переславль-Залесской городской думы.

«Доктор Михаил Иванович Князюк останется в нашей памяти как профессионал высочайшего уровня, ответственный руководитель, отзывчивый человек. Выражаем искренние, глубокие соболезнования родным и близким в связи с его кончиной»,— говорится в сообщении администрации.

Прощание пройдет 28 марта у здания стационара.

Алла Чижова