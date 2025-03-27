Донские промпредприятия примут участие в пилотном кадровом проекте

В Ростовской области 25 крупных градообразующих промышленных предприятий примут участие в новом пилотном проекте по удовлетворению потребности в кадрах, сообщает пресс-служба правительства региона.

Для этого врио губернатора региона Юрий Слюсарь поручил адаптировать образовательные программы учебных заведений региона под нужды каждого конкретного производства.

О том, какие учебные заведения и какие предприятия примут участие в пилотном проекте, не сообщается.

Валентина Любашенко