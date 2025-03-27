Житель Ростовской области едва не погиб во сне при пожаре в частном доме

В Матвеевом Кургане произошел пожар в пристройке к частному дому на улице Октябрьской. Хозяин дома, спавший в момент возгорания, был разбужен резким запахом дыма и покинул помещение через окно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС по Ростовской области Фото: МЧС по Ростовской области

Огонь быстро распространился и затронул основное здание. На место прибыли шесть пожарных с двумя единицами техники МЧС России. Им удалось ликвидировать огонь на площади 30 квадратных метров.

По предварительным данным дознавателей МЧС, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.

Тат Гаспарян