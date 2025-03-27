Совфед одобрил проект о сдаче двух ОГЭ для поступающих в колледжи

Совет федерации одобрил закон об особом порядке проведения ОГЭ в 2025 году. Документ предполагает, что в трех субъектах — Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области — учащиеся 9-х классов, планирующие поступать в колледжи, будут сдавать только два экзамена: по русскому и по математике. Учащимся, идущим в 10-й класс, нужно сдать ОГЭ в текущем формате.

Проект внесла в Госдуму в январе 2025 года группа депутатов во главе с вице-спикерами Петром Толстым и Викторией Абрамченко (оба — ЕР). В первом чтении его приняли 12 февраля. В той редакции проекта предполагалось, что летом 2025 года в качестве эксперимента школьники из пяти регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областей — будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике, если они планируют продолжить обучение в колледже.

Ко второму чтению инициативу распространили еще на семь регионов — Краснодарский край, Липецкую, Нижегородскую и Саратовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатку и Кемерово. Однако 17 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о сокращении перечня регионов до трех. Он пояснял, что эти регионы «соответствуют критериям, определенным правительством». Госдума приняла инициативу в третьем чтении 18 марта, тогда за проголосовали 359 депутатов, против — 56.

О законопроекте — в материале «Ъ» «Регионы не сдали ОГЭ».

Полина Мотызлевская