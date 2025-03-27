Агроэкспорт Челябинской области в 2024 году обогнал план на 5,6%

В 2024 году экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Челябинской области составил 274 млн долларов. Показатель превысил плановый на 5,6%. С 2018 года объем экспорта продовольствия из региона вырос в 2,5 раза, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области.

В основном на экспорт регион направляет муку, крупы, семена подсолнечника, макаронные и кондитерские изделия, а также продукцию масложировой промышленности. Это связано с тем, что объемы производства продукции переработки зерна превышают потребности местных жителей, отмечают в пресс-службе ведомства.

В 2025 году минсельхоз России утвердил для Челябинской области плановый показатель по агроэкспорту в объеме 259,7 млн долларов. К 2030 году в рамках национальных задач он должен превысить 352 млн долларов. Для выполнения этой цели региональным ведомством планируется диверсификация агроэкспорта молочных продуктов и растительного масла и увеличение поставок в страны Азии и Африки, Китай и Индию.

Виталина Ярховска