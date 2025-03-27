Дума Ставрополья увеличила расходную часть краевого бюджета на 12 млрд рублей

Дума Ставрополья увеличила расходную часть краевого бюджета более чем на 12 миллиардов рублей, большая часть которых будут направлены в социальную сферу. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Думы Ставропольского края Фото: Пресс-служба Думы Ставропольского края

В частности, они пойдут на капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности. В том числе запланировано строительство двух детских садов в Ставрополе и Михайловске.

Краевой дорожный фонд увеличен более чем на 3 млрд руб. Его объем в текущем году превысит 22 млрд руб. Еще свыше 3 млрд руб. направлено предприятиям ЖКХ: ожидается, что это позволит компенсировать рост тарифов для жителей края.

Более 200 млн руб. дополнительно выделено на поддержку АПК. Большая их часть направлена на решение кадрового вопроса в сельском хозяйстве. Предполагается, что на нах будут созданы учебные агроклассы в школах и усилена база учреждений профтехобразования. Часть средств пойдут на поддержку участников СВО, которые захотят организовать собственное аграрное производство.

Согласно данным портала открытого бюджета, на момент принятия поправок расходы краевого бюджета были запланированы на уровне 195,3 млрд руб., доходы — 190,2 млрд руб.

Михаил Волкодав