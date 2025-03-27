Индекс промпроизводства в Прикамье незначительно снизился

В январе – феврале 2025 года индекс промышленного производства в Пермском крае снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0, 2%. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наиболее сильное снижение показателя зафиксировано в сфере металлургического производства (-33,4%), добычи полезных ископаемых (-32,3%), производства текстильных изделий (- 25,7%).

При этом значительно вырос индекс в сфере производства электрического оборудования (+34,8%), мебели (+21%), машин и оборудования (+17,4%).