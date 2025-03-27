обновлено 14:07
Индекс промпроизводства в Прикамье незначительно снизился
В январе – феврале 2025 года индекс промышленного производства в Пермском крае снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0, 2%. Об этом сообщает Пермьстат.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Наиболее сильное снижение показателя зафиксировано в сфере металлургического производства (-33,4%), добычи полезных ископаемых (-32,3%), производства текстильных изделий (- 25,7%).
При этом значительно вырос индекс в сфере производства электрического оборудования (+34,8%), мебели (+21%), машин и оборудования (+17,4%).