«Каждый из пяти экземпляров серии стоит €550 тысяч»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о проекте, объединившим большой бренд, часовое и высокое искусство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton

Многим не дает покоя слава Opus, придуманного Максом Бюссером для Harry Winston. И проект, о котором я расскажу, определенно из числа тех, в которых хотят совместить независимое часовое искусство и большой бренд в удачную в творческом и коммерческом смысле комбинацию. У Louis Vuitton для таких экспериментов есть все составляющие: La Fabrique du Temps купили еще в 2011-м, а в последние полтора года в ней произошло много изменений, и часы для Louis Vuitton — небольшая доля общей выручки бренда, так что можно и рискнуть. Так появились Louis Vuitton x Kari Voutilainen LVKV-02 GMR 6, и это уже вторые часы из серии в пять моделей, начатой c Rexhep Rexhepi, в которых часовая функция должна стать произведением искусства.

Новинка — часы с эмалью от артельщиков La Fabrique des Arts Louis Vuitton и ручным гильоше от мастеров Voutilainen в корпусе из тантала и платины. В них на позиции 18:00 24-часовой диск домашней временной зоны с высокохудожественными изображениями солнца и луны. Он совершает полный оборот за сутки. Вокруг него на 12:00 ретроградный запас хода. А еще тут очень красивые мозаичные эмалевые миниатюры как со стороны циферблата, так и со стороны механизма. Оценили каждый из пяти экземпляров (именно столько их в серии) в €550 тыс.

Анна Минакова