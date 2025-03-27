«Абсолютный рекорд принадлежит вратарю»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, до какого возраста продолжали играть Кадзуёси Миура, Пепе, Златан Ибрахимович, Марко Баллотта и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь «Лацио» Марко Баллотта во время матча Лиги чемпионов против «Реала» в 2007 году.

Фото: Sergio Perez / Reuters Вратарь «Лацио» Марко Баллотта во время матча Лиги чемпионов против «Реала» в 2007 году.

Фото: Sergio Perez / Reuters

Футбол один из самых популярных видов спорта на планете Земля, и порой желание футболистов остаться в строю и радовать болельщиков своим мастерством приводит к невероятному спортивному долголетию. Здесь равных нет японцу Кадзуёси Миуре, который сейчас выступает за клуб национального чемпионата «Атлетико Сузука». В феврале текущего года нападающему исполнилось 58 лет. Представляете, свою карьеру Миура начал в далеком 1986 году в бразильском клубе «Сантос».

Достижение японца невероятно, но все-таки нужно понимать, что в турнирах высочайшего уровня его клуб не играет. Так что если говорить о самом крутом футбольном соревновании, Лиге чемпионов, где на поле выходят лучшие, то здесь ветераны значительно моложе. Самым возрастным полевым игроком, который участвовал в матчах в Лиги чемпионов, сейчас считается Пепе. Он вышел на игру в составе «Порту», когда ему было 40 лет и 241 день. Но все-таки Пепе защитник. Если же говорить об игроках нападения, то здесь стоит отметить Златана Ибрахимовича. Легенда «Милана» тоже выходила на поле в Лиге чемпионов после 40 лет, так что разница с Пепе небольшая.

Абсолютный же рекорд среди всех футболистов, которые играли в большом турнире, принадлежит вратарю. В декабре 2007-го голкипер «Лацио» Марко Баллотта отработал целый матч с мадридским «Реалом» в возрасте 43 лет 8 месяцев и 8 дней. До этой планки не смог дотянуться даже Джанлуиджи Буффон, который появлялся на поле в Лиге чемпионов лишь в 42 года. Правда, если уже речь пошла о голкиперах, то нельзя не вспомнить чемпионат мира в России, где ворота сборной Египта защищал Эссам эль-Хадари. В момент последнего матча своей команды ему было 45 лет и 161 день. Пока это самый возрастной футболист мировых первенств в истории.

Владимир Осипов