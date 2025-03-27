В Саратовской области стали меньше умирать от инсультов

В Саратовской области фиксируется снижение смертности. В отчете губернатора о деятельности регионального правительства Роман Бусаргин назвал сокращение на 12,9% за год.

Снижение смертности отмечено от сердечно-сосудистых заболеваний на 23%, от инсультов и инфарктов — на 45%, болезней нервной системы — на 21%, эндокринной системы — на 6%.

В 2024 году в сравнении с 2023 годом на 30% выросло оказание высокотехнологической помощи, в прошлом году ее получили 8 тыс. человек.

Для решения нехватки медицинских кадров решено увеличить квоты на целевое обучение в саратовском медуниверситете: по программам специалитета — до 500 мест с 295, ординатуры — более чем в 2 раза. Кроме того, до 200 будет увеличено число студентов, которым получение профильного образования оплатит региональный бюджет.

В 2024 году в медицинские организации области трудоустроились 1186 молодых специалистов. Потребность во врачах до сих пор составляет 1420 человек, в средних медицинских работниках — 1344 человека.

Татьяна Смирнова