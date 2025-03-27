На Эльбрусе стартовали международные соревнования по фрирайду

На Эльбрусе начались международные соревнования по фрирайду Elbrus Alpindustria Qualifier 2 и 3. Об этом сообщает администрация главы Кабардино-Балкарии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Турнир начался на день позже запланированного из-за погодных условий на склонах. В соревнованиях на Эльбрусе участвуют более сотни профессиональных горнолыжников и сноубордистов. Состязания проходят на проверенных и промаркированных трассах. Безопасность участников обеспечивают профессиональные спасатели высокогорного отряда МЧС.

По уровню сложности эти состязания относят к среднему уровню. Согласно регламенту, крутизна склонов, на которых «катают» спортсмены, составляет от 30 до 50 градусов.

Elbrus Alpindustria Qualifier 2 и 3 — это отборочные этапы на главные соревнования в системе Freeride World Tour (FWT). Они будут проходить в Кабардино-Балкарии до 30 марта.

Гора Эльбрус является самой высокой вершиной в России и в Европе. Западная вершина имеет высоту 5 642 м, восточная – 5621 м. Максимальная высота подъема на канатных дорогах 3780 м (Гара-Баши).

Михаил Волкодав