Nikkei: Япония может отказаться от российского газа ради отмены новых пошлин США

Японское агентство Nikkei отмечает, что введение Дональдом Трампом дополнительных тарифов на импорт автомобилей может заставить Японию «рассмотреть все возможные варианты действий», чтобы сохранить доступ к авторынку США. Агентство цитирует главного секретаря Кабинета министров Японии Ёсимасу Хаяси, который уже заявил, что правительство будет вести переговоры об исключении японского автопрома из нового тарифного режима США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Опрошенные агентством экономисты сообщили, что есть несколько вариантов, на которые может пойти японское правительство. Среди них Nikkei называет увеличение Японией закупок в США зерна, мяса и природного газа. Это, в частности, может привести к тому, что российский газ может быть заменен газом из США. В 2023 году российский газ составлял 8,9% японского импорта, а американский — 7,2%. «Япония, скорее всего, рассмотрит все возможные варианты»,— заявил агентству старший экономист исследовательского института Dai-ichi Life Коити Фудзихиро.

Евгений Хвостик