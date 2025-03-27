В Троицке задержали подозреваемого в поджоге леса

В Троицке полицейские задержали 38-летнего подозреваемого в поджоге леса. Сотрудники правоохранительных органов и дознаватели по пожарам МЧС России установят обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание произошло днем 27 марта. Работники Троицкого лесхоза ликвидировали четыре очага ландшафтного пожара площадью от 100 до 200 кв. м каждый. Как отмечают в пресс-службе МЧС, серьезного повреждения лесов удалось избежать благодаря своевременному обнаружению возгораний и оперативной ликвидации возгорания.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 27 марта в Чебаркульском лесничестве произошел первый в 2025 году ландшафтный пожар в Челябинской области. Площадь возгорания составила почти 5 га. С 25 марта в регионе объявлен пожароопасный сезон.

Виталина Ярховска