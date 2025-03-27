В Челябинской области ликвидирован первый лесной пожар в этом году

Лесные пожары начались в Челябинской области. Первое возгорание ликвидировано в Чебаркульском лесничестве, сообщает пресс-служба главного управления лесами региона.

Площадь пожара составила почти 5 га. Возгорание ликвидировали девять человек и две единицы техники.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 25 марта установлен пожароопасный сезон на большей части территорий Челябинской области. С 5 апреля он начнется в горнозаводской зоне. С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда запрещены любые огневые работы. В этом году для борьбы с пожарами в лесах подготовлено 4,2 тыс. человек и 1,8 тыс. единиц техники.