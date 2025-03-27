Отловленных на улицах Удмуртии животных будут сразу передавать в приюты

Отловленных на территории Удмуртии безнадзорных животных теперь будут передавать сразу в приюты, минуя пункты временного содержания. Такое решение принял Госсовет Удмуртии 27 марта. Парламентарии практически единогласно поддержали принятие поправок в закон об обращении с животными без владельцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что решение принято в связи с отсутствием пунктов временного содержания животных в муниципалитетах региона и финансовыми затратами на их создание. В то время как передача отловленных собак и кошек в приюты не потребует дополнительных вложений.

«Предлагается до создания пунктов временного содержания предусмотреть возможность транспортировки и немедленной передачи отловленного животного без владельца в приют для животных»,— сказано в документе.

Теперь весь необходимый перечень мер в рамках действующей системы ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск), включая ветеринарный осмотр и маркирование будет осуществляться на базе приютов.

Напомним, Госсовет Удмуртии в целом поддержал федеральный законопроект об умерщвлении отловленных безнадзорных собак и кошек, но попросил сохранить за регионами право на выпуск в среду обитания не агрессивных особей.