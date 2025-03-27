В Кисловодске пожарные спасли из горящего дома пенсионерку

В Кисловодске из-за неисправности старой проводки произошел пожар в хозяйственной постройке, далее пламя перекинулось на жилое строение. В доме находилась маломобильная женщина, которую спасателям удалось спасти, сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Хозяин дома заметил дым под крышей и вызвал спасателей.

Спасатели МЧС Ставрополья оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание на площади 60 кв. м. Для тушения пожара были задействованы 6 человек и 2 единицы техники. Женщину передали медикам.

Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети. Для уточнения обстоятельств назначено пожарно-техническое исследование.

МЧС России по Ставропольскому краю напоминает о важности соблюдения мер безопасности: следует следить за состоянием проводки, не оставлять без присмотра включенные электроприборы и избегать перегрузки электросети.

Николай Аксенов