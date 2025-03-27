Смотровая вышка для наблюдения за птицами появится в Альметьевске

В Альметьевске на территории городского водохранилища появится первая смотровая вышка для наблюдения за птицами. Об этом сообщает пресс-служба Альметьевского района.

Вышка представляет собой конструкцию высотой 4 м, установленную на винтовых сваях.

«Конструкция устойчиво стоит на винтовых сваях, обеспечивая посетителям безопасный и комфортный обзор», — говорится в сообщении пресс-службы района.

Завершающие работы по благоустройству прилегающей территории планируется выполнить после того, как почва полностью просохнет.

По словам специалистов-орнитологов, апрель — наиболее благоприятное время для изучения поведения птиц.

Артём Дергунов