Экс-чиновник свердловского МинАПК осужден за взятки на 531 тыс. рублей

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал виновным бывшего чиновника регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка в получении взяток на сумму более 531 тыс. руб. ( п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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По данным прокуратуры, с января 2020 года по май 2022 года осужденный, проводя обследование и принимая экзамены в автошколе «МотоАкадемия», получил от ее директора взятки за неприменение мер ответственности при выявлении нарушений.

Суд назначил бывшему чиновнику штраф в размере свыше 3,4 млн руб. и лишил его права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Полина Щуцкая