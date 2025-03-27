На Ставрополье подорожала свинина, но подешевели говядина и огурцы

За неделю с 18 по 24 марта в Ставропольском крае изменились цены на некоторые продукты. Так стоимость свинины выросла до 439 руб. за кг (что на 2,15% больше предыдущей недели), а говядина напротив понизилась — до 629 руб., сообщают в Северо-Кавказстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сосиски подорожали до 537 руб., яблоки — до 146 руб., помидоры — до 271 рубля, морковь — до 41 рубля, картофель — до 78 руб., чай — до 1355 руб., печенье — до 272 руб., молоко — до 97 руб. Цены на детские овощные консервы и фруктово-ягодные консервы также увеличились: 816 руб. и 575 руб. соответственно.

Аналитики Северо-Кавказстата отметили снижение цен на некоторые позиции. Стоимость свеклы уменьшилась до 48 руб., бананов — до 204 руб., огурцов — до 228 руб., лука — до 56 руб., колбасы — до 683 руб. Также снизились цены на гречку (до 67 руб.), пшено (до 56 руб.), соль (до 22 руб.) и маргарин (до 289 руб.).

Николай Аксенов